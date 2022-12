Brez sanj ne bi bilo ne Bude ne Siddharte in Nirvane

V nadaljevanju preberite:

Sanjati ne pomeni živeti v oblakih, kvečjemu obratno. To izzivalno idejo v svoji novi zajetni knjigi z naslovom Na pragu prebujenja – Svetovi sanj v budizmu razvija dr. Nina Petek, profesorica na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani in direktorica Inštituta za študije meništva in kontemplativne znanosti. Kako ta tema zadeva vsakogar, saj kaže poti do notranjega miru, sva se, ironično, pogovarjali v eni od ljubljanskih kavarn, ki se je že v jutranjih urah izkazala za eno najbolj bučnih. Sogovornica je med drugim razložila, kdo lahko preroško sanja ter kako velika težava je v tem, da ne znamo več biti sami.