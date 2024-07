Če bi mi ponudili srebro, ga ne bi vzel

V nadaljevanju preberite:

Stvar je jasna. Kristjan Čeh je svetovni in evropski prvak. Biti svetovni in evropski prvak, hkrati pa ne olimpijski, zveni … pomanjkljivo. Tega se zaveda tudi najboljši slovenski atlet zadnjih let in državni rekorder v metu diska. Na olimpijskih igrah v Parizu, ki so jih slovesno odprli predvčerajšnjim, bo v najožjem krogu favoritov za zlato kolajno. Kvalifikacijski nastop ga čaka 5. avgusta, finale – neuvrstitev vanj bi bila prava senzacija – pa dva dni zatem. Če mu uspe pokoriti vso konkurenco, bo postal prvi slovenski atlet z zlatim trojčkom z velikih tekmovanj.

Njegovi uspehi v preteklih dveh letih – začeli so se z naslovom svetovnega prvaka v Eugenu 2022, mesec pozneje je na evropskem prvenstvu v Münchnu osvojil srebro ter ga letos v Rimu nadgradil v zlato, vmes pa na svetovnem prvenstvu v Budimpešti osvojil še srebrno odličje – nikakor ne pomenijo, da bo pariška pot do kolajne, kaj šele zlate, lahka. Metalci diska so letos zelo razpoloženi, 21-letni Litovec Mykolas Alekna je z metom, dolgim 74,35 metra, že aprila zrušil najstarejši moški atletski svetovni rekord Nemca Jürgena Schulta, ki je zdržal skoraj 38 let. Četudi se mladi baltski šampion svojemu rekordnemu dosežku ni več približal, bo v Parizu eden izmed glavnih, nemara celo glavni kandidat za zlato kolajno, navsezadnje je v začetku julija na mitingu na Madžarskem ugnal tudi slovenskega aduta. Na letošnji svetovni lestvici je pred Čehom, ki drži tretje mesto, še Alex Rose s Samoe, a metu čez 71 metrov, ki mu je uspel na manjšem mitingu v ZDA, se od začetka maja ni več približal. Povsem drugačna je zgodba z aktualnim olimpijskim prvakom Danielom Ståhlom. Enaintridesetletni Šved letos ne blesti, a v zadnjih tednih je opazno stopnjeval formo.

Petindvajsetletni Čeh, ki je odraščal v Podvincih pri Ptuju, v zadnjih letih pa je njegovo sidrišče Estonija, od koder prihajajo njegovo dekle Anna Maria Orel, sicer metalka kladiva, pa njegov prejšnji trener, nekdanji superšampion v metu diska Gerd Kanter, in zdajšnji trener Mart Olman, se s konkurenco ne obremenjuje. Osredotočen je na svoj nastop, ocenjuje pa, da dobrih 68 metrov, ki mu je v Rimu prineslo evropsko krono, v Parizu ne bo dovolj za skok na olimp. Pred tremi leti je v Tokiu s 66,37 zasedel peto mesto, Ståhl je zmagal z 68,90.