Po burnem začetku leta je Kristjan Čeh našel recept za kolajne

Eden glavnih adutov v slovenski olimpijski odpravi bo Kristjan Čeh, novopečeni evropski prvak v metu diska, ki kljub uspehu v Rimu ostaja na realnih tleh. Kolajne ne želi napovedovati, čeprav je jasno, da mu v karierni zbirki manjka le še olimpijsko zlato, je pa v pogovoru za Delo pojasnil, kako je sprememba trenerja vplivala na nihanja v formi, zakaj je bila potrebna in kako v teh dneh izgledajo zaključne priprave pred odhodom v francosko prestolnico, ki bo od 26. julija dalje središče športnega sveta.

Prvi vrhunec leta je že za vami, kako ste preživeli dneve po zlati kolajni v Rimu?

Počutje je trenutno zelo dobro, tudi na treningih se vse odvija po mojih načrtih. Po evropskem prvenstvu sicer pravega oddiha ni bilo, le nekaj dni, ko sem prišel nazaj v Slovenijo. Potem sem se vrnil v Estonijo in takoj smo nadaljevali s treningi. Sezone še ni konec, največja tekma šele prihaja.

Čutite po prvi polovici sezone kaj utrujenosti?

Zaenkrat še ne, vse je še v redu, tako da bi lahko rekli, da se sezona odvija po naših načrtih.

Vrniva se na začetek sezone, začeli ste jo z menjavo trenerja (Gerda Kanterja je zamenjal Estonec Mart Olman, op. p.). Zdaj je za vami prve pol sezone sodelovanja z njim, kako bi ga ocenili?

Sodelovanje je res dobro, vse gre v pravo smer, tako kot sem si predstavljal. Potreboval sem to spremembo, zdaj sem še bolj prepričan v to. Ko sva z novim trenerjem začela sodelovati, me je opozoril, da se mi lahko zgodi nekoliko bolj počasen začetek forme, ki pa se bo nato iz tekme v tekmo stopnjevala. To se je potrdilo tudi v praksi, prva tekma je bila za vse nas manjše presenečenje, nihče ni pričakoval, da bom vrgel prek 70 metrov, potem pa so sledili vzponi in padci. Na evropskem prvenstvu se je moja forma stabilizirala, tudi po EP so meti ostali dobri in verjamem, da bom v najboljši formi ravno za olimpijske igre.