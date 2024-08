Če ne bi imeli glasbe, bi morali vsi k psihiatru

V nadaljevanju preberite:

Miha Erič (1991) je človek tolikerih zanimanj, da ga je še najlažje opisati z ohlapnim pojmom »vizualni in glasbeni umetnik«. V zgodnjem najstništvu se je sam naučil igrati na ustno harmoniko in danes velja za pravega virtuoza na tem inštrumentu. Še prej je kot samouk začel s trobento in saksofonom, vmes pa našel še čas za bendžo in lap steel slide kitaro. Sodeloval je s številnimi slovenskimi zasedbami in glasbeniki, z bratom Julijanom sta skupaj igrala v Prismojenih profesorjih bluesa, moči pa v samostojnih projektih združujeta še danes.

Miha Erič poleg tega ostaja dejaven na likovnem področju: pred več kot desetletjem je diplomiral na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, dandanes pa ga najbolj zanimajo klasične grafične tehnike, denimo bakrorez in lesorez. Z ženo Natalijo Šepul Erič živita v Latkovi vasi v Savinjski dolini, skupaj pa vodita Zavod za izobraževanje, umetnost, glasbo in kulturne dejavnosti ORBITA in Kulturno umetniško društvo in galerijo Salsaverde v Izoli.