Če se v odnosu zatika, je lažje biti sam

Čudnih petnajst mesecev je za nami, ko smo pogrešali marsikaj, tudi ali predvsem čar dogodkov v živo. Televizija je bila v teh časih naše okno v svet in s televizijo je že vrsto let povezana Bernarda Žarn, ki je skupaj s sovoditeljem Jožetom Robežnikom postala zaščitni znak naših nedeljskih popoldnevov. Z vračanjem življenja na ulice se vračajo tudi dogodki. Eden najlepših je vsako leto Poletna noč, ki bo tokrat poklon lani umrlemu avtorju številnih čudovitih napevov Tadeju Dejviju Hrušovarju. Večer, posvečen avtorju melodije ponarodele skladbe Dan ljubezni, šefu zasedb Bele vrane in Pepel in kri, bo povezovala prav Bernarda. Vrnitve na Kongresni trg se neizmerno veseli, čeprav je na živih dogodkih vedno mogoče kakšno, tudi neprijetno, presenečenje.