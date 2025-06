Nenad Firšt: Največja odgovornost je koncertirati doma

V nadaljevanju preberite:

Kaj je skupno zdravniku, pravnici, duhovniku, novinarki, študentki in 85-letni gospe? Ljubezen do glasbe in članstvo v Celjskem godalnem orkestru, ljubiteljskem orkestru s profesionalnim pristopom. Letos slavijo 80 let nepretrganega delovanja, kar jih uvršča med najstarejše ljubiteljske orkestre pri nas. Ustavila jih ni niti korona – takoj ko so lahko, so koncertirali z maskami.

Firšt pravi, da so v orkestru izjemni ljudje: »Gre za eno najbolj kakovostnih družb, kar jih poznam. Vsi v svojem poklicu večinoma zasedajo visok položaj.« Članov orkestra je okoli 50, na koncertih jih igra kakšnih deset manj. Tako je bilo tudi na petem abonmajskem koncertu, ki je bil obenem počastitev okrogle obletnice.

Občinstvo še posebej pritegnejo njihovi novoletni koncerti, ki jih zato izvedejo v dveh terminih. Večkrat se jim pridružijo tudi znani in uspešni glasbeniki iz Slovenije in od drugod. Kadar je priložnost, radi koncertirajo v tujini. Gostovali so že na pomembnih festivalih v Londonu, na Hrvaškem in imeli koncerte v Italiji. In kako je Firštu uspelo, da se v krajšem času naučijo več skladb?