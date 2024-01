Četrt stoletja Sopranovih

V nadaljevanju preberite:

Legendarno mafijsko nadaljevanko Sopranovi (The Sopranos) so na ameriški plačljivi televiziji HBO začeli predvajali pred četrt stoletja, 10. januarja 1999. V šestih sezonah so do leta 2007 posneli 86 epizod. Veljajo za najbolj vplivno serijo poznih 90. let in začetka 21. stoletja. Ker je sprožila drugo zlato dobo televizije – prva je bila v 50. letih 20. stoletja –, ki še vedno traja, je verjetno tudi najvplivnejša televizijska serija v zgodovini. Začela je trend visokoproračunskih, kakovostnih serij, s katerimi so zgodbe na malem ekranu prvič postale resna konkurenca tistim na velikem platnu.