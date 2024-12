V nadaljevanju preberite:

Bržčas najbolj znani slovenski kriptomilijonar Damian Merlak je leta 2018 napovedal, da se bo bitcoin na neki točki dotaknil meje 3000 evrov, nato pa se bo odbil. Njegova ugotovitev se je izkazala za skorajda popolnoma pravilno. Ko sem ga tri leta zatem obiskal v njegovi portoroški vili, sem mu navrgel to trditev in ga pobaral, od kod po njegovem mnenju izvira pravilnost njegovih napovedi. »Predvsem gre za razumevanje psihologije množice, kajti pri kriptotrgih je ta psihologija še tisočkrat bolj izrazita kot pri delnicah. Tam igrajo določeno vlogo dividende, dobički podjetij … Na kriptotrgu pa je izključno psihologija množice. Nič drugega. Lahko greva na youtube ter najdeva tisoč in enega guruja, ki napoveduje, da bo bitcoin šel na 300.000 evrov, pa še sto drugih, ki pravijo, da bo padel na 10.000 … A dejstvo je, da pohlep, ki zagrabi ljudi, poriva ceno navzgor, ko pa se izčrpa, cena strmoglavi. Ti premiki so na kriptotrgu ekstremni. Na podlagi tega sem, ko je bil bitcoin vreden 20.000 evrov, predvideval, da bo padel na 3000. Mislim, da nas čaka nekaj podobnega,« je odgovoril.

»Da bo padel tako nizko?« sem ga vprašal.

»Ne, a v nekem trenutku se bo po mojem mnenju dotaknil meje 10.000 evrov.«

»In potem bo pohlep znova odigral svoje?"

»Da, cikel se bo ponovil – dokler se enkrat ne bo.«

V časih rekordnih vrednosti bitcoina se ni odveč spomniti njegovih besed. Analitiki z zanimanjem spremljajo, kako bo na gibanje vrednosti vplivala poteza Donalda Trumpa, ki je za predsednika komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) imenoval podpornika kriptovalut Paula Atkinsa, čemur naj bi sledila regulacija tega trga.