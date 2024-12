Zaradi pomanjkanja finančnega znanja Slovenci hitreje podležemo prevaram

Raziskava o finančni pismenosti in poznavanju kriptovalut, ki jo je izvedla agencija Ninamedia, je razkrila zanimive vpoglede v stanje finančnega znanja in naložbenih navad slovenskih prebivalcev. Raziskava, izvedena med 25. oktobrom in 4. novembrom 2024, je zajela reprezentativen vzorec 700 polnoletnih prebivalcev Slovenije in ugotovila, da imamo zelo malo znanja o osnovnih financah.

Povprečna ocena znanja o osnovnih finančnih konceptih, kot so obrestne mere, inflacija in proračun, je bila 2,93 na petstopenjski lestvici. Večina anketirancev je svoje znanje ocenila kot srednje (39,9 odstotka), medtem ko ga je 30,8 odstotka ocenilo kot slabo ali zelo slabo. Zgolj 28,2 odstotka je svoje znanje ocenilo kot dobro ali odlično. Najbolj samozavestni v svojem znanju so bili mlajši in bolje izobraženi anketiranci, medtem ko so se starejši in manj izobraženi izkazali za manj samozavestne.

Med vrstami naložb so anketiranci najbolj poznali nepremičnine (32,1 odstotka), sledile so delnice (20,6 odstotka) in vzajemni skladi (20,3 odstotka). Kriptovalute je poznalo le pet odstotkov vprašanih, obveznice pa zgolj 1,1 odstotka. Skoraj polovica anketirancev (47,7 odstotka) ni nikoli investirala, le 7,4 odstotka pa to počne redno. Glavni razlog za investiranje je varčevanje (54,5 odstotka), medtem ko dolgoročna rast naložb motivira 22,5 odstotkov vprašanih.

Velika večina anketirancev (80,9 odstotka) se ni nikoli udeležila izobraževalnih programov ali delavnic o financah. Zanimanje za takšne programe je izrazilo le 12,9 odstotka tistih, ki se jih še niso udeležili. Med potencialnimi izobraževalnimi vsebinami so najbolj zanimive delavnice (52 odstotkov) in strokovno svetovanje (53,3 odstotka), sledijo pa strokovna literatura in informacije na spletu (33,3).

Poznavanje kriptovalut je nizko

Poznavanje kriptovalut je bilo ocenjeno povprečno z oceno 2. Več kot dve tretjini anketirancev (67,4 odstotka) je kriptovalute ocenilo kot slabo ali zelo slabo poznane, medtem ko se jih je le 5,6 odstotka izkazalo za dobre poznavalce. Bitcoin je najbolj znana kriptovaluta (93,1), sledijo Ethereum (40,6) in Binance Coin (25,2).

Med pogostimi pomisleki, zakaj se izoogibajo kriptovalutam so prevare, volatilnost, strah pred izgubo vloženega denarja in nezaupanje. Nekateri anketiranci kriptovalute označujejo kot »nestabilne« in »primerne za špekulante«. Kljub temu je pomemben del vprašanih izrazil zanimanje za uporabo kripto menjalnic, kjer se kot najbolj priljubljena platforma omenja Binance.

Zaradi pomanjkljivega finančnega znanja hitreje podležemo prevaram. FOTO: Pexels

Za platformo Kriptomat (kripto borza) je slišalo 41,3 odstotka vprašanih, vendar jo je uporabilo le 13,8 odstotka. Uporabniška izkušnja je bila večinoma pozitivna, a je večina kot slabost izpostavila visoke pristojbine.

Prihodnost kripto naložb se zdi nejasna za skoraj polovico vprašanih. Negotovi gospodarski obeti in potencialna ureditev na ravni EU so med ključnimi dejavniki, ki bi lahko vplivali na zanimanje za kriptovalute.

Pomanjkljivo znanje odgovorno za goljufije

Kot pojasnjujeta Srđan Mahmutović in Dejan Davidović, soustanovitelja Kriptomata, raziskava kaže na nizko raven finančne pismenosti med Slovenci, kar ima velik vpliv na kakovost življenja.

»Slovenski šolski sistem ter finančne institucije in banke se tega zavedajo ter vlagajo v izboljšanje stanja, vendar več kot očitno nekaj ne deluje, da še nismo dosegli vsaj povprečnega znanja finančne pismenosti. Povprečna ocena znanja o osnovnih finančnih konceptih je namreč nizka (2,93). Približno 30 odstotkov vprašanih svoje znanje ocenjuje kot slabo, skoraj polovica pa nikoli ne investira, kar je specifika večine držav vzhodne Evrope. Le 7,4 odstotka respondentov to počne redno, kar kaže na velik potencial za rast in razvoj tega področja,« pravita.

Po njunem mnenju razlog za pogoste finančne goljugije in prevare, ki jim podležemo, leži prav v pomanjkanju finančne pismenosti. »Zaradi pomanjkanja znanja posamezniki pogosto nasedejo obljubam o hitrih zaslužkih ali sodelujejo v raznih finančnih shemah. V kombinaciji s slabo tehnično pismenostjo mnogi žal ostanejo brez svojega premoženja, kar povzroča velike stiske,« pravita in ob tem spomnita na izrazit trend rasti spletnih goljufij.

Podatki Slovenske policije kažejo, da je bilo v letu 2020 obravnavanih 560 primerov s skupno škodo okoli osem milijonov evrov, v letu 2021 pa je bilo 807 primerov s škodo 14,6 milijona evrov. V letu 2022 so zabeležili 1033 primerov s škodo 20,5 milijona evrov, v letu 2023 okoli 1700 primerov s škodo 27,5 milijona evrov, letos pa že več kot 1800 prijav s škodo, ki presega 28 milijonov evrov. »Ob tem poudarjamo, da gre le za prijavljene primere, pri čemer splošna praksa kaže, da jih je uradno prijavljenih približno 30 odstotkov, saj se mnogi ne odločijo za prijavo,« poudarjata sogovornika.

Podobno po njunem mnenju velja za investiranje v kripto sredstva, kjer je poznavanje med navadnimi vlagatelji pogosto zelo nizko, kar vodi v neljube scenarije z izgubo premoženja. »Finančni goljufi so tisti, ki pogosto prvi osvojijo nove tehnologije in so korak pred uporabniki. Respondenti v raziskavi kot največja tveganja pri vlaganju omenjajo možnost izgube vloženega denarja, nizko zaupanje, nestabilne prihodke, prevare in razočaranje. Zato je izobraževanje o denarju, osebnih financah in investiranju del naše misije na ciljnih trgih.«