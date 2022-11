Covid ni bil samo zdravstvena kriza, ampak tudi kriza za okolje

V nadaljevanju preberite:

Danes se izteka evropski teden zmanjševanja odpadkov in ob tej priložnosti smo se o tem perečem problemu, o katerem žal še vedno marsikdo razmišlja v slogu stran od oči, stran od srca, planet pa nas medtem vse glasneje opozarja, da je potreben drastičen zasuk v našem vedenju, pogovarjali z mag. Darjo Figelj, direktorico podjetja Interzero, ki se v sodelovanju s partnerji ukvarja z različnimi dejavnostmi, od preprečevanja nastajanja odpadkov do reciklaže in ponovne uporabe surovin.