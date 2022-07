Cvetje v Atenah

V nadaljevanju preberite:

Letos mineva natanko deset let, odkar so ameriški preiskovalci z neutrudnim Jeffom Nowitz­kym na čelu dokončno razkrinkali Lancea Armstronga. Ne, tedaj (in nikoli več) sedemkratni zmagovalec Dirke po Franciji se še ni izpovedal pri Oprah Winfrey – to je storil leto zatem –, a prvič je po­stalo jasno, da je teksaški ljubljenec ljudskih src v očeh športnih avtoritet goljuf.

Leta 2007 so ujeli slovensko junakinjo atenskih iger. Tistega peklensko vročega poletja je bila Jolanda Čeplak pravljično navdahnjena. To sicer ni nobena redkost. Kdor ima vsaj malo smisla za življenje, zgodbe in pravljice, jih v športu najde toliko, da bo vedno znova hotel višje, hitreje, močneje.