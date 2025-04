Dob je v primerjavi z Južno Ameriko pravo zdravilišče

V nadaljevanju preberite:

Slovenci nismo znani kot posebno kriminalni narod, še avtohtone mafije si v zgodovini nismo ustvarili. A vseeno precej naših ljudi sedi v zaporih po vsem svetu, ker so kot podizvajalci storili kriminalna dejanja, predvsem tihotapljenje mamil. V nasprotju z mnogimi Simon Doma (letnik 1977) ne zanika, kaj je storil. Za poskus tihotapljenja kokaina iz Venezuele je dobil 15 let zapora. Odsedel jih je dobrih šest, štiri v Venezueli, od tega dve leti v enem najbolj zloglasnih latinskoameriških zaporov, brezpravnem Los Tequesu, kjer je kot gringo loco, nori tujec, postal celo lucero, vojak zaporniške tolpe.

Po štirih letih so ga premestili v Slovenijo, na Dob, tako da od znotraj pozna naš in povsem tuj zaporniški sistem. O svojih izkušnjah, predvsem seveda o južnoameriških s poudarkom na tistih iz Los Tequesa, je s pomočjo pisatelja in novinarja Aleša Čara pisal v knjigi Gringo Loco. Gre za šokantno branje, knjiga pa je podprta tudi s spletno stranjo, na kateri je množica fotografij iz pekla na Zemlji.