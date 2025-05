Trump bi se prevažal s katarskim boeingom

V nadaljevanju preberite:

Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump se pogosto pritožuje nad zamudami in naraščajočimi stroški pri dobavi dveh novih letal boeing 747, ki bosta nadomestili sedanji, že precej ostareli letali, znani kot air force one. Zato je veliko pozornosti dobila ponudba dinastije Al Tani, ki vlada Katarju, da bi Trumpu, dokler ne dobi novih, dala svoj boeing 747-800, preurejen v letečo palačo v slogu vladarjev arabskih naftnih diktatur. Ponudba je zelo sporna, ker ameriška ustava eksplicitno prepoveduje predsedniku, da bi sprejemal darila »kateregakoli kralja, princa in tuje države«.

Od kdaj imajo v ZDA predsedniška letala, kakšni sta aktualni, kakšni bosta prihodnji in kaj si o katarski ponudbi mislijo Američani?