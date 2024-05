Dvajset let zakona, ki je preporodil špansko monarhijo

V nadaljevanju preberite:

Od pompoznega dne, ko sta si zvestobo obljubila asturijski princ Filip in nekdanja novinarka Letizia Ortiz Rocasolano, sta sredi tedna minili natanko dve desetletji. Takrat si nihče ni predstavljal, da bo to obdobje zaznamovala razprava o prihodnosti vrhovne španske institucije in da bo njeno preživetje v marsičem odvisno od para, ki je ravno stopil na skupno pot.

Bil je eden tistih redkih dni sredi maja, ko je v Madridu deževalo z vso silo. Mesto si še ni docela opomoglo po največjem terorističnem napadu v zgodovini Španije, toda v prestolnici in drugod po državi je bilo čutiti vznemirjenje in radovednost, ki spremlja zgodovinske dogodke. Milijoni so bili prikovani pred male zaslone, da bi v živo spremljali poroko bodočega monarha, slovesnost, kakršne v Španiji ni bilo že skoraj sto let.