Usodni dan, ki je polariziral Španijo

Na današnje jutro pred natanko dvajsetimi leti so tri eksplozije na osrednji madridski železniški postaji Atocha razcefrale vagone, polne študentov in delavcev. Le nekaj minut pozneje je na treh vlakih, ki povezujejo periferijo s špansko prestolnico, odjeknilo še sedem bomb. Orkestrirani masaker med prometno konico je zahteval 192 življenj, 1857 ljudi je bilo ranjenih. Za enim od najbolj krvavih terorističnih napadov na evropskih tleh je stala islamistična celica, ideološko povezana z Al Kaido.

Travme, ki jih je 11. marec pustil preživelim in družinskim članom umrlih, so neizbrisljive. Toda poleg individualnih posledic je tragedija močno zarezala tudi v špansko družbo in politiko. Drugod na Zahodu so primerljivi atentati pripomogli k združevanju in enotnosti političnih sil, v Španiji pa je bil rezultat ravno nasproten.