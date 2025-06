Edini cilj je zmaga na svetovnem prvenstvu

V nadaljevanju preberite:

Parma, Rim, Milano, Torino, London, Pariz, Madrid, München, Neapelj, Liverpool, Brazilija. Ni slabo, še posebej za turistična potovanja. Kaj pa če so to lokacije delovnih obveznosti? Lahko bi bilo slabše, tudi za Carla Ancelottija. Nekdaj sloviti nogometaš in zdaj še bolj sloviti trener se je namreč po koncu sezone še drugič na svoji športni poti poslovil kot prvi strokovnjak Real Madrida in bo po novem selektor brazilske nogometne reprezentance. A seleção (selekcija po portugalsko) ni več na stari ravni, ko je bil petkrat svetovni prvak. Več v članku.