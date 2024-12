Evropska meritev in porodni krči prvih reform

V nadaljavanju preberite:

Letošnje leto je bilo, tako kot prejšnje, v slovenski notranji politiki v znamenju prevlade ene velike politične stranke, Gibanja Svoboda, in njenega voditelja, premiera Roberta Goloba. Najmočnejša politična osebnost ima s svojo stranko in koalicijo zelo močan položaj, kakršnega nismo videli vsaj od konca prve vlade Janeza Janše pred več kot desetletjem in pol. Čeprav se vodja največje opozicijske stranke Janša trudi, da bi s poudarjanjem napak vlade in zmago svoje Slovenske demokratske stranke na volitvah v evropski parlament izsilil predčasne državnozborske volitve, se zdi, da bo Golobov položaj tudi v letu 2025 trden.

O evropskih volitvah in njihovih posledicah, aferah, stavkah in o tem, kdo prihaja na politično prizorišče, v pregledu notranje politike v letu 2024.