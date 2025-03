Glinenih vojščakov je na tisoče, a prav vsak je unikat

V nadaljevanju preberite:

Megalomanski projekt prvega kitajskega cesarja primerjajo celo z gradnjo egipčanskih piramid. Strokovnjaki ocenjujejo, da je bilo v projekt vključenih več kot 720.000 delavcev, kar se zdi neverjetno, toda ob spoznavanju vseh podrobnosti dobijo tovrstni podatki več smisla.

Vsak vojščak, voz, konj in vsak kos orožja je natančno in kakovostno izdelan, zob časa je načel zgolj barvo in lak. Vojščaki so visoki od 175 do 200 centimetrov, pri čemer velikost nakazuje družbeno vlogo. Najvišje so zato figure generalov.

A najbolj posebno je dejstvo, da pri izdelavi figur ni šlo za serijsko produkcijo, temveč je vsak vojščak unikat s posebnimi obraznimi potezami vseh takratnih narodov cesarstva. Nekdo ima brke, kateri drug bolj košate lase, spet tretji kakšno brazgotino ... Razlikujejo se tudi njihova pokrivala, orožje, oblačila in oklepi.