Igral sem proti vrhunskim, ampak ne proti takšnim, kot je Dončić

V nadaljevanju preberite:

Ivo Daneu. Legenda slovenske, jugoslovanske in svetovne košarke. Svetovni prvak, olimpijski podprvak in nosilec štirih kolajn z evropskih prvenstev. Letos bo dopolnil 84 let, še vedno pa je prava športna enciklopedija in roman v enem. Zgodbe izpred več kot pol stoletja pripoveduje, kot bi se zgodile včeraj, in statistične podatke niza s takšno natančnostjo, kot je nekoč zadeval koše.



Dobila sva se v četrtek ob desetih. Tri ure pred polfinalnim obračunom s Francijo. Beseda je takoj nanesla na jutranji obračun. »Avstralci so bili odlični, dolgo so vodili proti Američanom, celo za petnajst košev. Naposled je vendarle pretehtala kakovost. Se mi pa zdi, da so Francozi premagljivi. Bolj kot drugi dve ekipi. Trda, napeta tekma bo. Naši fantje se zavedajo, da jim zmaga prinaša kolajno.«



Na kratko sva se slišala še po polfinalu. Ni bil razočaran, prej žalosten. Njegove napovedi so se uresničile. Francozi so nedvomno bili premagljivi, toda žal ...