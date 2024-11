Irena Cerar: Straši me, da si ženske ne upajo vzeti časa zase

V nadaljevanju preberite:

Ko je »začutila nerazumno željo, da bi odšla stran od svojega vsakdanjega življenja, si odpočila od sebe, pa tudi od vseh družbenih vlog«, je rutino zamenjala za pustolovščino. Odšla je v gozdove, jame, visokogorje, na morsko obalo, mokrišča, travnike in v stare sadovnjake in v vsakem od naravnih habitatov preživela teden dni. Nastala so Svetišča narave, mojstrsko napisana knjiga, ki se bere kot slavospev naravi in moči ženske hkrati. Letos je nominirana za veliko nagrado Slovenskega knjižnega sejma, med pisanjem pa je avtorica spoznala marsikaj novega o sebi.