Jan Plestenjak: Več kot poroka mi pomeni imeti otroka

Ikonični slovenski pop glasbenik Jan Plestenjak med pogovorom v kavarni hotela Mons, kamor se pripelje iz Strunjana, pije zeleni čaj in pojasni, da so si včeraj z družbo privoščili malo preveč. Disciplinirano pogleda na uro, kdaj mora vzeti vrečko iz vode, ker pravi, da bo sicer vse narobe. Njegova modrost deluje pomirjajoče, samosvojost pa spodbuja k razmisleku. Med drugim pravi, da nobena kutura nima bistvenega vpliva. Ugotavlja, da je od vseh let rokenrola kar poškodovan človek, ter da bomo hkrati težko kje slišali, da je kogar koli v življenju zafrknil, ker ga ni. Zaupal nam je tudi, kako se srčna izbranka Tadeja Majerič, s katero živita v Strunjanu, razume z njegovo mamo Doro Plestenjak.