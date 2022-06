Kako nas pokličejo knjige

V nadaljevanju preberite:

Počitnice so tudi čas za branje. Kako sestaviti bralni seznam? Kje vse lahko najdemo ideje zanj? V času pandemije je bilo zanimanje za knjige večje, vendar v Sloveniji še vedno beremo premalo. Zakaj? In zakaj iz mest izginjajo trafike?

Ne vem, kako to knjige znajo, in četudi veljam za romantično realistko, moram priznati, da verjamem, da se med knjigo in bralcem včasih zgodi neka posebna metafizika. Prave knjige nas pokličejo.