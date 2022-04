Karel Gržan: Hvaležen sem Bogu, da ne morem misliti utirjeno

V članku preberite:

Je človek mnogih zanimanj, ki z enako strastjo raziskuje starodavne kulture in razkriva zablode našega sveta, v katerem se marsikdo ne znajde več. Ker svoja kritična razmišljanja podaja preudarno in dobrohotno, mu ljudje radi prisluhnejo. Avtorja odmevne knjige Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih, in dveh knjižic, v katerih je podal po 95 tez za osvoboditev od kapitalizma in za rešitev šolstva, smo tik pred velikonočnimi prazniki obiskali v njegovem odmaknjenem zatočišču v bližini Luč. Kadar nima obiskov in ni med ljudmi, v družbi kobile Kapre obdeluje vrtiček in pripravlja novo knjigo o megalitih, v mislih pa že snuje novih 95 tez za prijaznejšo prihodnost. Ker se človeštvo prebuja, o tem je pater Karel Gržan povsem prepričan.