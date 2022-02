Katarina Braniselj: Veliko upov polagam na zdrav razum ljudi

V nadaljevanju preberite:

Lani jeseni se je novinarka in televizijska voditeljica Katarina Braniselj po trinajstih letih dela na TV Slovenija odločila, da je čas za spremembo. Sprejela je ponudbo Planet TV, kjer po novem poleg poročil ob 18. uri vodi tudi politično obarvano oddajo Slovenija izbira, kar je zanjo nov izziv. Poleg razlik med branimi informativnimi oddajami in pogovornimi se je navdušena rekreativna športnica in strastna bralka za Nedelo razgovorila še o tem, zakaj je zadnje čase pogosteje na kolesu kot v tekaških copatih in zakaj sta lahko tako telesna vadba kot studio zasvojljiva. Čeprav se v zadnjih dveh ted­nih pogovori praviloma vrtijo okoli pekinškega snega, sva intervju začela na ljubljanskem asfaltu.