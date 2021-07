Katarina Mala: Zaradi hude spletke sem prizadela svoje najbližje

V nadaljevanju preberite:



Igrivo izzivalni refren »čau čau čau čau čau, ne boš me zapeljal« se je leta 2011 za vedno vpisal v slovensko glasbo. Njegova izvajalka Katarina Mala, uradno Katja Verderber, ena od glavnih junakinj t. i. socialnega popa, znana po vrsti uspešnic, kot sta Znucana in Kreditno sposobna, je to poletje popestrila z novo sproščeno disko skladbo Grem sam' naprej. O tem, da je včasih nujno nekatere ljudi, stvari in pričakovanja pustiti za seboj, sva pogovarjali ob kavi na velikanski živo zeleni trati za znanim ljubljanskim lokalom v Šiški. Vsake toliko je mimo naju švignila robotska kontrastno rdeča kosilnica, nedaleč stran pa so v spremstvu vzgojiteljic čebljali in se igrali otroci. Kar zadeva vzgojo sina, pravi, da je mama generalica in hkrati poudarja, da otrok nimamo zato, da bi jih priklenili nase.