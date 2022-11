Kdo so najbolje plačani selektorji mundiala 2022

V članku preberite:

Svetovno nogometno prvenstvo je tu! V Katarju se bo jutri vse začelo zares, z umetnijami na travnatih površinah, pa tudi s poslom. Denar je tu seveda zelo pomemben in vsak bo preračunaval, koliko bo vknjižil na mundialu in kolikšen bo na koncu dobiček. Katere so tržno največ vredne reprezentance, udeleženke SP na Arabskem polotoku, je bolj ali manj znano. Na vrhu je tržno precenjena izbrana vrsta Anglije, trije levi so skupno vredni 1,26 milijarde evrov. Brazilijo ocenjujejo na 1,14 milijarde vrednosti, sledi Francija (1,08 milijarde).