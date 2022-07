Kdor misli, da je janšizem izginil z Janšo, se prekleto moti

Odpri galerijo

»Če niso »problem« plače, so »problem« davki, če niso »problem« davki, je »problem« prevelika administracija. Delodajalci v Sloveniji so očitno prišli do točke, ko so postali žrtve svojega lastnega jamranja,« je kritičen vodja Delavske svetovalnice. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo