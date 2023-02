Slovenci se bistveno raje smejemo drugim kot sebi

V nadaljevanju preberite:

V ponedeljek ob 20. uri se bo na Planet TV prvič zavrtelo Kolo sreče s Klemnom Bučanom in Natašo Nanevo. Na sporedu bo od ponedeljka do srede, pred premierno oddajo pa smo pred diktafon povabili njenega voditelja, ki je tudi radijec, stand up komik, navdušen skejter in predani očka štiriletnika, med vikendi pa z družino najraje pobegne iz prestolnice.