Ko Krjavelj sreča Ameriko

V nadaljevanju preberite:

Jurčičev Krjavelj si kljub bujni domišljiji ni predstavljal, da bodo njegove besede o preklanem vragu nekoč ime športne igre, katere temelj sta druženje in dobra volja. Štrbunk, izvorno ameriško cornhole, so začeli pri nas igrati v Slivnici pri Mariboru, za širjenje in popularizacijo igre za vse starosti pa skrbi slovenski Američan, pastor Steve Telzerow, s svojo ekipo.