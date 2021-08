Koroška pajčica spletla zlato mrežo

V nadaljevanju preberite:

Za Anglosaksonce, katerih športni ekstremi po zanimanju segajo tudi v ekstremne športe, je bila Janja Garnbret zvezdnica že pred olimpijskimi igrami v Tokiu. New York Times, britanski The Guardian, ameriški NBC, avstralski Courier Mail so pisali o prvi dami debitantskega olimpijskega športa, seveda gre za športno plezanje. V vrvežu prestolnice dežele vzhajajočega sonca pa je svoj medijski lonček pristavil še otoški tabloid The Sun. A tudi najboljšim se pripetijo napake, sicer ne (skoraj nikoli) Janji Garnbret, temveč Soncu. Zapisali so namreč, da je njena specialnost hitrostno plezanje, ravno to pa je njena najslabša disciplina v trojčku z balvanskim in hitrostnim.



The Sun je zapisal, da je Korošica za plezanje dekle z naslovnice, tudi moški zvezdnik te šport­ne panoge, Čeh Adam Ondra, je pred tokijskimi boji omenil: »Če je kdo favoritinja in jo bo res vznemirljivo gledati, potem je to Janja Garbret. Še posebej bo zanimivo, ali se bo lahko uspešno kosala s tistimi, ki so doma v hitrostnem plezanju.«