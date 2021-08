Lea Pisani: Obleka ima izjemno moč

V članku preberite:

Strokovnjakinja za celovito podobo osebnosti (image consultant) Lea Pisani, po uradni izobrazbi tudi univ. dipl. inženirka oblikovanja tekstilij in oblačil, več kot dobro ve, da ni vseeno, v kaj smo oblečeni. Avtorico treh knjig, zadnja iz leta 2020 nosi naslov Moška oblačila in dodatki – Več vem, manj po­trebujem, smo obiskali v Ljubljani, v njenem prijetnem malem studiu z velikim ogledalom, ki ga je mogoče tudi zagrniti. V sproščenem, a poučnem pogovoru o oblačilih, modnih dodatkih, barvah in slogu sva nalovili kopico odgovorov na vprašanje, kaj je tisto bistveno v celostni podobi, kar presega modne novosti in norosti.