Leni Riefenstahl: Njen talent je bil njena tragedija

Osmega septembra bo preteklo 18 let, odkar se je pri 101 letu poslovila svetovno znana režiserka in fotografinja Leni Riefenstahl. Z inovativnimi režiserskimi pristopi je zaslovela v času nacizma, prav promoviranje Hitlerjevih idej pa je tudi pokopalo njeno obetavno filmsko kariero. Po koncu vojne ni več dobila priložnosti za snemanje, a po umiku v samoizolacijo je v zrelih letih odkrila drug medij, fotografijo. Zanimanje javnosti za njeno osebnost in ustvarjanje se je vse do njene smrti prepletalo z nikoli priznano niti dokazano krivdo pri podpiranju nacizma. Njeno ime še vedno dviguje prah. »Njen talent je bil njena tragedija,« je usodo ene najbolj nadarjenih režiserk povzel Ray Müller, ki mu je Leni Riefenstahl pred kamero obnovila svoje dolgo in vznemirljivo življenje.