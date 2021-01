Leto, kot ga še ni bilo

Pogosto slišimo, da se svet spreminja hitreje kot kadarkoli v zgodovini. Letos se je to dejansko zgodilo zaradi majhnega, s prostim očesom nevidnega prebivalca planeta, za katerega ni jasno niti, ali je sploh živo bitje. Od prvega izbruha bolezni covid-19, ki jo povzroča virus sars-cov-2, v Wuhanu decembra lani je minilo komaj dobro leto. Več kot osemdeset milijonov okuženih in 1,8 milijona mrtvih pozneje bi nekdo, ki bi se po tem letu zbudil iz kome, težko verjel, da je še vedno na istem planetu.



Leto je zaznamovala tudi politična nestabilnost, zaradi katere je vlado Marjana Šarca in njegove Liste Marjana Šarca, socialnih demokratov (SD), Stranke modernega centra (SMC), Demokratične stranke upokojencev Slovenije (Desus) in Stranke Alenke Bratušek (SAB) zamenjala nova pod poveljstvom Janeza Janše, v kateri so poleg njegove Slovenske demokratske stranke (SDS), SMC, Nova Slovenija (NSi) in Desus. Politično dogajanje se ni umirilo, ampak se je še razburkalo, vladi pa grozi zamenjava ali vsaj zelo turbulentni časi.