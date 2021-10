Ljubezen je lahko ubijalska

V nadaljevanju preberite: Slikarka Frida Kahlo, fotografinja Dora Maar, znanstvenica Mileva Marić. Njihovi genialni moški Diego Rivera, Pablo Picasso, Albert Einstein. In hrvaška pisateljica Slavenka Drakulić, ki je njihove odnose in razmerja moči secirala v romaneskni trilogiji. Če dejstva Drakulićeva dobi na pladnju, je njena naloga literarizacija, dramatizacija, čustvena dimenzija, ki zanima ljudi. O sebi ne bo pisala, bi pa o zakoncih Ceausescu, Gorbačov, o Titu in Jovanki ... Pionirka jugofeminizma pravi, da pridobljene pravice žensk niso civilizacijski dosežek, ampak nekaj, kar je treba ves čas varovati. Nedolgo tega je pisateljica s covidom podoživela svoje holograme strahu.