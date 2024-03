Marsikdo bi bicikel zabrisal v smeti, on pa se je vprašal, kaj najraje počne

V nadaljevanju preberite:

V karieri je bil evropski prvak na cestni dirki do 23 let, večkratni državni prvak v kronometru in prvak domovine na cestni preizkušnji. Dobil je prolog na dirki Po Romandiji, bil je tretji v eni od etap francoske pentlje, dobil etapo na Giru in blestel na vzponu na peklenski Zoncolan, a najširši nasmeh se mu na obrazu riše ob sanjskem začetku letošnje sezone. Idrijčan je bil drugi in tretji na enodnevnih dirkah po Murcii in Clásici Jaén ter tretji v skupnem seštevku petdnevne dirke po Algarvu. Triindvajsetega februarja je dopolnil 34 let, dan pozneje pa si je prikolesaril najlepše možno darilo. Dokazal je, da človek nikoli ne sme obupati, tudi ko je na dnu, kar je Jan Tratnik večkrat krepko izkusil na svoji koži. Ne trma, gnala ga je čisto preprosta ljubezen do kolesarstva.