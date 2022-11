Ljudje smo le navidezno svobodni

V nadaljevanju preberite:

Mednarodno priznani madžarski režiser, literat in profesor Gábor Tompa je v Ljubljani režiral predstavo Prometej '22 z Igorjem Samoborjem v naslovni vlogi, ki je koprodukcija SNG Drama Ljubljana, Madžarskega državnega gledališča v Cluju in Državnega gledališča Konstanca. Priredba Ajshilovega Vklenjenega Prometeja je po besedah režiserja, ki deluje tudi kot vodja in umetniški vodja gledališča v Cluju in je od leta 2018 predsednik Združenja evropskih gledališč, meditacija o usodi intelektualcev v 21. stoletju.