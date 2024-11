Marta Vodeb: Kadar se odpreš zares iskreno, ti nihče nič ne more

V nadaljevanju preberite:

Marta Vodeb je prepričana, da bo umetnost natančnega krojenja in šivanja po meri obstala. Sama vso kariero stavi v prvi vrsti na kakovost; to velja tudi za njeno novo kolekcijo. S ponosom pove, da ima stranke, ki njene kose nosijo tudi že dvajset let. Pravi, da vrhunski material prepoznaš, kot prepoznaš pravega partnerja. V viharju življenja, ki ni vedno prijazno, sploh za samostojne ustvarjalce, se ji zdi posebno koristna točno določena filozofija.