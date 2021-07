Maska, kostum in vloga

V nadaljevanju preberite:

Eno od zanimivih vprašanj, pri katerem so odgovori povezani s praktično platjo vsakdanjega življenja, je, kako se ljudje predstavljajo drugim, ki jih ne poznajo ali si z njimi niso blizu. Z drugimi besedami, kako se kažejo v javnem prostoru, naj bo na ulici, v delov­nem okolju ali kje drugje.



Velika razlika je med tem, kakšen je človek v resnici in kako se predstavlja drugim. V tem pogledu ločujemo dve družbeni situaciji: bližnje odnose in javnost. V družbi ljudi, s katerimi si je blizu, se posameznik počuti sprejetega takšen, kakršen je, zato se obnaša pristno – je takšen, kot je v resnici. To naredi bližnje odnose udobne, ker se ljudje lahko sprostijo in pokažejo sebe, svoja čustva, prava stališča in svoje želje. Lahko so odprti in iskreni.