Meje je premikal na košarkarskem igrišču in v odnosu do rasizma

Kar nekako neopazno se je na zadnji julijski dan poslovil Bill Russell, eden najboljših akterjev v zgodovini košarkarske igre. Njegove številke na parketu so impresivne, njegovi dosežki v ligi NBA neponovljivi, njegova življenjska zgodba pa edinstvena. William Felton Russell je umrl pri 88 letih starosti, toda njegova zapuščina je nesmrtna tako na igrišču kot ob njem.

Kljub bedi in vse prej kot obetavnemu okolju, ki ga je obkrožalo, je Bill ohranjal upanje na boljši jutri. Zaradi višine – odrasel je meril 208 cm – in telesnih sposobnosti so ga zaznali radarji učiteljev košarke v tamkajšnjih šolah. Bill Russell resda ni bil tehnično najboljši – ni imel »roke«, kot bi rekli košarkarji –, toda njegov skok, odriv in sposobnost za predvidevanje igre tekmeca so bili fantastični.