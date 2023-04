Meta v filmu, v kostumu in v živo

V nadaljevanju preberite:

Tistega silno deževnega dne, sto let po smrti Ivana Tavčarja, smo uživali tako polansk' luft kot specifično govorico, reprizo velikonočnega zajtrka, dobrote sirnice, štruklje z drobnjakom, in se vozili skozi poglavja od dvorca Visoko prek Šubičeve hiše do lovske koče na Javorču. Vse v čast visoškemu gospodu.