Mojca Fo - Greh je krasen del življenja

Arhitektka, ki je pristala v slikarstvu, ima prepoznaven slog, njene podobe govorijo zgodbe. Njene slike in ilustracije so bile na ogled na več kot štiridesetih samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini. Fantazijski nadrealizem Mojce Fo deluje sveže, večno, arhetipsko, predvsem pa zelo komunikativno. Takšni so tudi njeni koledarji, ki jih ustvarja že vrsto let, sploh letošnji je nekaj posebnega.