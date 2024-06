Mojca Mavec: Osamljenost je vsaj tako škodljiva kot alkohol in kajenje

V članku preberite:

V dnevih evropske nogometne vročice v Nemčiji sva se z Mojco Mavec pogovarjali, ko je bila prav sredi dogajanja. Prekaljena očarljiva televizijska voditeljica, moderatorka prireditev, strastna popotnica in zvezda kopice oglasov je navdihujoča sogovornica, saj se zna vedno znova iskreno navduševati nad lepotami življenja – ne glede na okoliščine. Razkrila nam je svoj recept proti osamljenosti, ki se ji zdi najmanj tako škodljiva, kot sta alkohol in kajenje, ter o ljubezni z mlajšim moškim, s katerim sta bila skupaj vrsto let.