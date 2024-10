Mojster za temačnost in ekscentričnost

V nadaljevanju preberite:

V težko pričakovani glasbeni psihološki grozljivki Joker: Norost v dvoje sta zaigrala skupaj z Lady Gaga. Hollywoodski igralec in oče dveh otrok, ki skrbno skriva svojo zasebnost, je v šovbiznisu že od šestega leta, skupaj s štirimi sorojenci pa se je šolal na domu. Zaznamovale so ga selitve zaradi verskega kulta in smrt slavnega brata Riverja Phoenixa v noči čarovnic leta 1993.