Mule ne pozabijo ničesar

V članku preberite tudi: V nedeljo, ki v islamskem svetu ni gospodov, ampak navaden delovni dan, so v Iranu iz hišnega pripora, v katerem je dočakala konec svoje petletne zaporne kazni, izpustili Nazanin Zaghari-Ratcliffe, humanitarno delavko z dvojnim iranskim in britanskim državljanstvom. Dosodili so ji jo zaradi sodelovanja v domnevni zaroti, s katero so hotele temne tuje sile menda zrušiti islamsko revolucionarno oblast v Iranu.



Sama Nazanin Zaghari-Ratcliffe, njena družina in humanitarna organizacija Thomson Reuters, za katero je delala, so njeno domnevno zarotništvo ves čas zanikali. Vendar se njene pravne težave v Iranu s koncem zaporne kazni niso končale.