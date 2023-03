Na Putinovi muhi

V nadaljevanju preberite:

Za dobro Slovenijo in pol velika Moldavija, ukleščena med Ukrajino na vzhodu in Romunijo na zahodu, je s približno 2,5 milijona prebivalci ena najrevnejših držav v Evropi. Njen bruto domači proizvod na prebivalca je nižji od BDP v Albaniji, Bosni in Hercegovini, na Kosovu in v Makedoniji, državah pri dnu lestvice. Primerljivo nizkega ima v Evropi le Ukrajina. Prav zaradi vojne v Ukrajini se je Moldavija znašla v vrtincu različnih interesov, med katerimi so tudi takšni, ki bi državo enostavno odpravili.