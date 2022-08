Na turnirju bo dovolj minut za Dončića in Dragića

V nadaljevanju preberite:

V Seulu 1988 je mladim in izjemno nadarjenim igralcem s trenerske klopi povel­jeval lani preminuli Dušan Ivković. A tudi njegove izkušnje niso bile dovolj, da bi se Jugoslovani znova uspešno kosali s sovjetskimi orjaki, ki so se tistega dne z litovskima zvezdnikoma Arvydasom Sabonisom in Šarūnasom Marčiulionisom zdeli nepremagljivi.

»Če smo pošteni: tako močno ekipo bi težko premagali dvakrat zapored. Bili so korak pred nami. Do finala smo resda prišli bolj lagodno, toda Sovjeti so v polfinalu ugnali ZDA. Te so takrat nastopale z najboljšimi košarkarji iz študentske lige, a so kljub temu sestavile izjemno močno ekipo. No, sovjetska je bila še močnejša,« o svojem edinem olimpijskem turnirju razmišlja Jure Zdovc.

Za Nedelo je govoril še o izkušnji z EP 1991, ko se je odločil, da zaradi vojne v Sloveniji predčasno zapusti turnir v Rimu, in o možnostih slovenskih košarkarjev na letošnjem eurobasketu.