Najprej sem človek, potem zvezdnik

V nadaljevanju preberite: Velja za najlepšega reperja pod Alpami. Na družbenih omrežjih ima približno 250.000 sledilcev, na youtubu več kot 50 milijonov ogledov videov. Svet se mu je obrnil na glavo leta 2017 s pesmijo Lagano, a ostaja preprost, pozitiven, zgled predvsem mladim, z nogami trdno na tleh. Letos bo dopolnil 30 let, čez deset let se vidi v vlogi družinskega očeta, z deklico in fantkom in svojo Yvonne, s katero sta skupaj štiri leta. Saša Petrović je bil nekoč Klepec Sale, zdaj zažiga kot Challe Salle.