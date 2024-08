Največja pop diva tega sveta

V članku preberite:

Na sceni je že štiri desetletja in trdo je garala, da si je izborila naziv kraljica popa. Vse odkar je v 80. letih razburkala glasbeno sceno, se ji priklanjajo množice oboževalcev, a ne manjka ji niti sovražnikov. Za vedno je spremenila popularno kulturo, z nekonvencionalnim življenjskim slogom pa je zarezala tudi v patriarhalne odnose, seksualnost in opolnomočenje žensk. »Veselim se, da je pred mano še mnogo subverzivnih let, v katerih bom premikala meje v spopadanju s patriarhalnostjo. Predvsem pa bom uživala v življenju,« je izjavila pred nekaj leti in tudi zdaj, ko se bliža 66. rojstnemu dnevu, prisega na to.