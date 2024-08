Ne bi si upal norčevati iz Rogličevih padcev

V nadaljevanju preberite: Marjan Šarec, Karl Erjavec, Miro Cerar ml., Uroš Slak, Janez Zemljarič ... Komik, imitator in novinar Aleksander Pozvek (1994) od svojega 18. leta, ko se je pridružil ekipi pod mentorstvom Saša Hribarja, s posnemanjem številnih znanih slovenskih osebnosti redno zabava poslušalce Radia Ga Ga, konec meseca pa bo že drugo leto zapored nastopil na festivalu stand up komedije Panč na Ljubljanskem gradu.

»Slovenci imamo radi trpljenje, radi vidimo, da kdo pade, se pobere in odkrvavi proti cilju. Je pa grozno, da se tudi na tem področju delimo. Imamo najboljšega kolesarja na svetu. Imamo še enega kolesarja, ki je na dober dan lahko drugi najboljši na svetu, v vsakem primeru pa med najboljšimi petimi. A vseeno se znamo prerekati okoli tega. Počutim se grozno, kadar prebiram spletne komentarje, v katerih se ljudje pritožujejo čez Pogačarja, ker ni šel na olimpijske igre. Govorijo, da mu gre samo za denar. Ljudje, spustite miško in pivo iz rok, pa poskusite zmagati na Giru in Touru. V istem letu,« je med drugim povedal v intervjuju za Nedelo.