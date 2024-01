Ne želim več pripadati levim ali desnim. Raje sem neuvrščen

V nadaljevanju preberite:

Osmega januarja 1943 je okoli 2000 mož sovražnikove vojske obkolilo taborišče Pohorskega bataljona pri Osankarici. V zadnji bitki, ki je trajala dve uri in pol, je bilo ubitih 69 borcev, poslednjega pa so okupatorji ranjenega ujeli in kasneje usmrtili kot talca. Pohorski bataljon je postal mit in obvezna zgodovinska lekcija, istoimenska predstava v Mestnem gledališču ljubljanskem pa ima podnaslov Poskus rekonstrukcije. Kaj se zgodi ljudem, ki se znajdejo sredi nočne more, ljudem, ki izgubijo družino, ki so lačni, prezebli in na begu? V resnici nimamo pojma, pravi režiser Jernej Lorenci, ki verjame, da je naloga gledališča tudi ta, da se vedno znova sprašuje, kako (bolje) živeti skupaj.